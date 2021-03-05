Yunak'ta veliler, e-Twinning Projesi ile eğitime dahil ediliyor

Konya'nın Yunak ilçesinde e-Twinning Projesi kapsamında "İnancımızın Parıltısı Namaz Projesi" hayata geçirildi.

Orhan Erdem İmam Hatip Ortaokulu'nda da uygulanan proje, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kısıtlı öğrenci ile maske, mesafe ve hijyen kurallarına göre yapıldı.

"İnancımızın Parıltısı Namaz Projesi" ile veliler okulda öğrencilerle etkinliklere katılarak eğitimde rol model olarak yer alıyor.

Türkiye genelinde 4 okulun yer aldığı projede öğretmenler geliştirdikleri projelerle velilerin de derslerde öğrencilerle sürece dahil olmasını sağlıyor.

Proje ile okul, öğrenci ve aile arasında sinerji oluşturarak namazla ilgili ayetlere göz aşinalığı kazandırmak, öğrencilerin namaz ile ilgili ayetleri öğrenerek ailesi ile birlikte uygulamasını sağlamak ve namaz ibadetinin çocuklara kalıcı olarak kazandırılıp onlara namazı sevdirmeyi amaçlıyor.

Bu proje ile namaz ibadetinin önemini aktardıklarını belirten proje kurucusu Orhan Erdem İmam Hatip Ortaokulu Din Kültürü Öğretmeni Elmas Burcu Karataş sonuçlardan memnun olduklarını ifade ederek "Çocuklarımıza doğru bilgilerle namazı anlatırsak, namazın ruhu ile onları doğru zamanda tanıştırırsak ve namazla ilgili onlarca ayet ve hadisten yola çıkarak onların gönüllerine namaz sevdasını yerleştirsek ahlaklı ve iç huzura sahip bir neslin inşasını oluşturmuş olacağız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Uysal