Yunak'ta uzun zamandır beklenen kar yağışı başladı - Haberler
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Yunak'ta uzun zamandır beklenen kar yağışı başladı

Yunak'ta uzun zamandır beklenen kar yağışı başladı
AA / Abdulkadir Uysal - Haberler | Güncel

Konya'nın Yunak ilçesinde, dün gece saatlerinden itibaren hava sıcaklığının düşmesiyle kar yağışı başladı.

KONYA (AA) - Konya'nın Yunak ilçesinde, dün gece saatlerinden itibaren hava sıcaklığının düşmesiyle kar yağışı başladı.

Yağış, özellikle yüksek kesimlerde etkili oldu.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 dereceye kadar düştüğü Yunak'ta, Bayatkulu ve Kurşunlu Dağı'nda kar kalınlığı yer yer 15 santimetreye ulaştı.

Belediye ye ait iş makineleri ve ekipler tarafından kar küreme ve tuzlama araçları çalışma başlattı.

Kar yağışı vatandaşları ve bölge çiftçisini sevindirdi. Kar yağışını gören vatandaşlar ise cep telefonları ile o anı ölümsüzleştirmeye çalıştı.

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AA / Abdulkadir Uysal - Son Dakika Haberleri

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