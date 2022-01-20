Yunak'ta sokaklardaki buzlanma hayatı olumsuz etkiliyor

Konya'nın Yunak ilçesinde geçtiğimiz günden beri etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yollar buz tuttu.

YUNAK, KONYA (AA) - Konya'nın Yunak ilçesinde geçtiğimiz günden beri etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yollar buz tuttu.

Yunak'ta kar yağışının ardından hava sıcaklığının eksi 7 dereceye kadar düşmesiyle, ilçede yaşanan buzlanma vatandaşlara sıkıntı yaşatıyor.

Özellikle, motorlu araçlar yokuşlu yollarda, iniş ve çıkışlarda oldukça zorlanırken, 100 Yıl Çarşısı, Belediye Hizmet Binası Arkası ile Ankara Caddesi'ni Akşehir Caddesi'ne bağlayan caddelerin kaldırımlarında da vatandaşların buzlanma nedeniyle yürümekte zorlandığı görüldü.