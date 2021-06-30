Yunak'ta sıcak asfalt çalışmaları
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Yunak'ta sıcak asfalt çalışmaları

Yunak'ta sıcak asfalt çalışmaları
Anadolu Ajansı / Abdulkadir Uysal - Haberler | Güncel

Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri uygun mevsimin gelmesiyle birlikte yol yapım çalışmalarına hız verdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri uygun mevsimin gelmesiyle birlikte yol yapım çalışmalarına hız verdi.

Ekipler planlamalar doğrultusunda Yunak ilçesinde sıcak asfalt çalışması yapmaya başladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi ilk olarak, vatandaşların yoğun şikayetine neden olan Fatih Mahallesi Otogar Kavşağı istikametinden, Ankara Antalya karayoluna kadar olan 3 kilometrelik ilçe bağlantı yolunda sıcak asfalt dökülmeye başlandı.

Trafik yoğunluğunu ve sıkışıklığını azaltarak ilçe geneli trafik akışını hızlandırmak için çalışan Büyükşehir ekipleri, yollara yaptığı altın dokunuşlarla kesintisiz ve güvenli trafik akışı sağlamayı hedefliyor. Sıcak asfaltla kaplanacak olan yol, sürücüler için konforlu hale getirilecek.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri, hızlı ve etkin çalışmalarıyla sıcak asfalt serimi yapılan alandaki çalışmalarını 12 gün içerisinde tamamlamayı planlanıyor.

Yunak bölge halkını kaliteli yollarla buluşturmaya devam edeceklerini ifade eden Yunak Belediye Başkanı Ali Konak da "Vatandaşlarımızın konforlu ve güvenli yolculuk yapmasını sağlamak için yollarımızı yenileme çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürüyor. Kısa süre içerisinde bu alanda çalışmaları tamamlayıp, vatandaşlarımızın kullanımına açacağız."dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Uysal

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