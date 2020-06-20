Yunak'ta sezonun ilk arpa hasadı yapıldı Konya'nın Yunak ilçesinde sezonun ilk arpa hasadı yapıldı.

Konya'nın Yunak ilçesinde sezonun ilk arpa hasadı yapıldı.

Yunak merkeze bağlı Toprak Mahsulleri Ofisi mevkisinde sezonunun ilk arpa hasadı gerçekleştirildi.

9 dekarlık sulanmayan tarladan 4 tona yakın ürün aldığını ifade eden çiftçi Bünyamin Gökoğlu, "Bu yıl ilk hasadı biz yaptık. Verim gayet güzel. Dekara 350 ile 400 kilogram arasında ürün aldık. Geçen seneye göre bu rakam oldukça iyi." dedi.

Biçerdöver ustası Mehmet Ercan da ilçenin ilk ürününü biçmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Bu yıl verim oldukça iyi gözüküyor. Bugün itibariyle bölge hasata hazır hale gelmiş görünüyor. İlçemiz ve bölgemiz için bereketli bir yıl olmasını diliyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA