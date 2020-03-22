Yunak'ta sağlık çalışanlarına ücretsiz ekmek ve unlu mamuller hizmeti Konya'nın Yunak ilçesinde, bir fırın işletmecisi, başlattığı kampanya ile sağlık çalışanlarına ücretsiz ekmek ve unlu mamuller veriyor.

Konya'nın Yunak ilçesinde, bir fırın işletmecisi, başlattığı kampanya ile sağlık çalışanlarına ücretsiz ekmek ve unlu mamuller veriyor.

Trabzon Odun Ekmeği Unlu Mamulleri işletmecisi Hasan Ezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı özveriyle çalışan sağlık çalışanları ile ailelerine, ekmek ve unlu mamulleri ücretsiz vereceklerini dile getirdi.

Sağlık çalışanlarına bir nebze olsun teşekkür edebilmek adına böyle bir kampanya düzenlediklerini belirten Ezer, şunları kaydetti:

"Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınına karşı sağlık çalışanları büyük bir özveriyle mücadele ediyor. Onlar bizler için gece gündüz fedakarca ve büyük bir özveriyle mücadele ederken, bizler de onların bu fedakarlık ve gayretlerine karşı teşekkürü borç biliyoruz. Bu vesileyle de değerli sağlık çalışanlarımıza teşekkürümüzü böyle bir kampanya ile ifade etmek istedik. Ülke olarak zor bir süreçten geçtiğimiz bu dönemde koronavirüs süreci sona erene kadar kampanyamız devam edecek ve sağlık çalışanlarımıza ücretsiz olarak ekmek ile simit, açma ve poğaça gibi unlu mamulleri sunacağız."

Kaynak: AA