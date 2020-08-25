Yunak'ta otomobil ile beton mikseri çarpıştı: 1 yaralı Konya'nın Yunak ilçesinde otomobil ile beton mikseri çarpıştı 1 kişi yaralandı.

Konya'nın Yunak ilçesinde otomobil ile beton mikseri çarpıştı 1 kişi yaralandı.

Aslan Özen yönetimindeki 06 MIS 90 plakalı otomobil ile Kemal Doğan idaresindeki 42 UL 224 plakalı beton mikseri Yunak-Akşehir kara yolunun 3. kilometresinde çarpıştı. Kazada otomobilden fırlayan parçalar, Mehmet Dalyan'ın kullandığı 06 CAC 037 plakalı başka bir otomobile de isabet etti.

Araçlarda hasar oluşan kazada, beton mikseri ile çarpışan otomobilin sürücüsü Aslan Özen yaralandı.

Yaralı sürücü, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Kaynak: AA