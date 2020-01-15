Yunak'ta öğretmenlerden oluşan müzik korosu kuruldu

15.01.2020 12:06 | Son Güncelleme: 15.01.2020 12:40

Konya'nın Yunak ilçesinde "Öğretmen Kültür ve Sanat Atölyesi Projesi" kapsamında öğretmen ve okul müdürlerinden oluşan 23 kişilik Türk Halk Müziği korosu kuruldu.

Yunak'ta görev yapan 23 öğretmenin bir araya gelerek oluşturduğu Türk Halk Müziği Korosu, ilk kez sahne aldı.

Yunak Kaymakamlığı himayesinde gerçekleştirilen ve geçen yıl başlatılan "Öğretmen Kültür ve Sanat Atölyesi Projesi" kapsamında "Yunak'ta Müzik Var" sloganıyla 23 öğretmen koro kurdu.

Solistinden koro şefine, orkestrasından teknik ekibine kadar tamamı öğretmenlerden oluşan koro, çalışmalarını 3 ay içerisinde tamamlayarak ilk konserini Yunak Komek Kursu Merkezi Konferans Salonu'nda verdi.

Koro şefi TRT Sanatçısı Özgür Demirhan'ın yönetimindeki konserde, Anadolu türküleri seslendirildi.

Korosu, açık hava ilk resmi konserini 19 Mayısı 2020'de Yunak Kent Meydanı'nda verecek. Anadolu türkülerini seslendiren koronun vereceği konserlerden elde edilen gelirler ise Yunak'ın kırsal mahallelerindeki okulların kütüphanelerine kitap olarak bağışlanarak eğitimle ilgili projelerde kullanılacak.

Yunak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, koronun kurulmasında emeği geçen tüm öğretmenlere teşekkür etti.

Yapılan özverili çalışmayla kısa sürede güzel bir ekip işi ortaya konulduğunu belirten Akbulut, şunları kaydetti:

"Özellikle öğretmenlerimiz ilçemizin kültürel faaliyetlerinin baş aktörlerindendirler. Öğretmenler, öğretmenlik vasıflarının yanında sanatçı kimlikleriyle de çalışmalar ortaya koyacaklar. İlçemizde çok kıymetli, çok yetenekli öğretmenler var. Öğretmen koromuz belli bir zaman sonra tüm etkinlerde yer alacaktır."

Çocukluk yıllarından beri müziğe tutkun olduğunu ifade eden Rehberlik Öğretmeni Esra Üzümcü ise "Yunak Kaymakamlığı bünyesinde açılan öğretmen korosuna katılarak çocukluk hayalimi gerçekleştirdim. Bu koroda olduğum için çok mutluyum." dedi.

Programa Kaymakam Akbulut'un yanı sıra Yunak Cumhuriyet Savcısı Ömer Polat, Yunak Belediye Başkan Vekili Bekir Coşkun, Yunak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut İşcan, daire ve kurum amirleri ile davetliler katıldı.

Kaynak: AA