Yunak'ta kuvvetli rüzgar etkili oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yunak'ta kuvvetli rüzgar etkili oldu

27.01.2021 14:51 | Son Güncelleme: 27.01.2021 15:42

Konya'nın Yunak ilçesinde meydana gelen kuvvetli rüzgardan çatı, reklam tabelaları ve ağaçlar zaraar gördü.

Konya'nın Yunak ilçesinde meydana gelen kuvvetli rüzgardan çatı, reklam tabelaları ve ağaçlar zaraar gördü.

Sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan ve hızı saatte 55 kilometreye kadar ulaşan rüzgar ilçenin bir çok noktasında hayatı olumsuz etkiledi.

Hükümet Caddesi'ndeki Yunak Adliyesi'nin çatısı rüzgarın etkisiyle uçtu. Çatının bir kısmı adliye bahçesine ve bir kısmı da yola devrildi.

Olay yerine gelen itfaiye, belediye ve polis ekipleri adliye çevresinde önlem aldı.

Rüzgar, bazı ağaç ve reklam tabelalarına da zarar verdi.

Yunak'ta kuvvetli rüzgar etkili oldu
Yunak'ta kuvvetli rüzgar etkili oldu
Yunak'ta kuvvetli rüzgar etkili oldu
Yunak'ta kuvvetli rüzgar etkili oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Uysal

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Selçuk Özdağ Meral Akşener Fahrettin Koca Enis Berberoğlu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Ebru Yaşar Hande Erçel Serdar Ortaç Oktay Kaynarca
Spor Ali Koç Fatih Terim Gökhan Gönül Abdullah Avcı Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Kaza Türk Fırtına Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yunak'ta kuvvetli rüzgar etkili oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.1.2021 15:42:56. #1.14#
title