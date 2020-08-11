Yunak'ta Kovid-19 denetimi
Konya'nın Yunak ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı.
11.08.2020 19:17 | Son Güncelleme: 11.08.2020 19:29
Konya'nın Yunak ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı.
Yunak Kaymakam Vekili Osman Sak ve beraberindeki heyet, vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde Kovid-19 tedbirlerine ilişkin bilgi verildi.
Denetim ekibi, vatandaşları maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları konusunda uyardı.
Kaynak: AA