Yunak'ta kitap okuma günleri başladı

25.09.2019 12:50

Konya'nın Yunak ilçesinde 2019-2020 eğitim öğretim yılına, toplu kitap okuma etkinliği ile start verildi.



Yunak 100.Yıl Atatürk Halk Kütüphanesinde "Kitap Tanıtımı" ve "Kitap Okuma Vakti" adıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gönderilen 1100 kitabın tanıtımı yapıldı ve çeşitli kesimlerin katıldığı toplu kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi. İlçede okuma saatlerinde kurum amirleri olarak, muhtarlar olarak okullarda olacaklarını belirten Yunak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, kitap okuma adına yapılan her türlü etkinlik ve faaliyetlere katılacaklarını ve destek vereceklerini belirtti.



Kütüphane Müdürü Şevket Toroğlu da yeni sezon kitaplarını tanıttı ve öğrencileri bu kitaplardan yararlanmaya davet etti.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut İşcan ise yaptığı açıklamada, kitap okuma alışkanlığının insan hayatına kattığı olumlu etkileri örneklemelerle anlatarak, öğretmen ve öğrencilerle birlikte bu yılı okuma yılı ilan ettiklerinin altını çizdi.



Programın sonunda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gönderilen 1100 adet kitabın tanıtımı için açılış kurdelesi kesildi. - KONYA

Kaynak: İHA