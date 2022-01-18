Yunak'ta kar yağışı etkili oluyor - Haberler
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Yunak'ta kar yağışı etkili oluyor

Yunak'ta kar yağışı etkili oluyor
AA / Abdulkadir Uysal - Haberler | Güncel

Konya'nın Yunak ilçesinde kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü.

KONYA (AA) - Konya'nın Yunak ilçesinde kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü.

İlçede sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde yer yer 10 santimetreye kadar ulaştı.

Bazı vatandaşların yolda kalan araçların kurtarılması için yardıma koştuğu, bazılarının da fotoğraf ve video çektiği görüldü.

Yağış nedeniyle beyaza bürünen ilçede güzel görüntüler oluştu.

Kar yağışının beyaz örtüyle kapladığı Yunak'ta belediye ve trafik ekipleri de önlemlerini artırdı.

Yolların ulaşıma açık tutulması için ilçenin birçok noktasındaki tuzlama ve kar küreme çalışmaları sürüyor.

Trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıyor.

Ayrıca, ilçede kar dolayısıyla eğitime bugün öğleden sonra ve yarın tam gün ara verildi. Kararın ardından sokağa çıkan çocukların karın keyfini çıkarmaya çalıştıkları görüldü.

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AA / Abdulkadir Uysal - Son Dakika Haberleri

Konya, kar, Güncel, Haber

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