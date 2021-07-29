Yunak'ta kan bağışı kampanyası
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Yunak'ta kan bağışı kampanyası

Yunak'ta kan bağışı kampanyası
Anadolu Ajansı / Abdulkadir Uysal - Haberler | Güncel

Konya'nın Yunak ilçesinde, Türk Kızılayı ve Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) Yunak Kurs Merkezi birlikte kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Konya'nın Yunak ilçesinde, Türk Kızılayı ve Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) Yunak Kurs Merkezi birlikte kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Kızılay'a kan bağışının düştüğü son dönemde, maske, temizlik ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde Yunak Kurs Merkezi'nde başlatılan kan bağışı kampanyasına vatandaşlardan destek verdi.

"Kan ve Kalplerde Kal" sloganı ile iki gün süren kan bağışı kampanyasına KOMEK görevlileri de destek verirken, Kızılay Kan Bağış Merkezi çalışanları, iş yoğunluklarına rağmen kampanyaya destek verenlere teşekkür etti.

Yunak'ta kan bağışı kampanyası
Yunak'ta kan bağışı kampanyası
Yunak'ta kan bağışı kampanyası

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Uysal

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