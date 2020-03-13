Yunak'ta ilkokul ve ortaokul öğrencileri harçlıklarını şehit ailelerine bağışladı
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Konya, Yunak, Güncel

Yunak'ta ilkokul ve ortaokul öğrencileri harçlıklarını şehit ailelerine bağışladı

Konya'nın Yunak ilçesinde, ilkokul ve ortaokul öğrencileri, okul servisindeki kumbarada biriktirdikleri harçlıklarını, Şehit Aileleri Derneğine bağışladı.

13.03.2020 16:28 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:00
Yunak'ta ilkokul ve ortaokul öğrencileri harçlıklarını şehit ailelerine bağışladı

Konya'nın Yunak ilçesinde, ilkokul ve ortaokul öğrencileri, okul servisindeki kumbarada biriktirdikleri harçlıklarını, Şehit Aileleri Derneğine bağışladı.

"Bu Hafta Adımız Mehmetçik Olsun, Biz Sizlerle Varız" adı altında yaklaşık 30 öğrenci, taşımalı eğitim kapsamında hizmet veren öğrenci servisi şoförünün de desteğiyle şehit aileleri ve yakınlarına bağış gerçekleştirdi.

Yunak'ta öğrenim gören yaşları 10 ile 14 arasında 30 öğrenci, eğitim yılı başlangıcından itibaren okul servis aracında bulunan kumbarada biriktirdiği harçlıklarını, terör olaylarında şehit düşen TSK mensuplarının ailelerine yardım etmek, ülkeye birlik beraberlik mesajı vermek ve toplumda duyarlılık oluşturmak amacıyla, Şehit Aileleri Derneğine bağışlama kararı aldı.

Yunak Kaymakamlığına öğretmenlerinin eşliğinde giden öğrenciler, kumbarada biriken 450 liralık bağışı, zarf içerisine koyarak, Kaymakam Mehmet Erdem Akbulut'a teslim etti.

Öğrencilerin cep harçlıklarıyla biriktirdikleri paraları derneğe bağışlamasının çok anlamlı ve değerli olduğunu dile getiren Akbulut, "Çocuklarımız, şehitlerimizi unutmamış, küçük yürekleriyle büyük görev üstlenmişler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum." dedi.

Bu davranışın Türk Milleti'nin birlik ve beraberliğine güzel bir örnek oluşturduğunun ve birlikteliğin mutlaka korunması gerektiğinin altını çizen Akbulut, "Ülkemizde yaşanan huzur ortamının bozulmasını istemiyoruz. Şehitlerimiz bu toprakları koruma pahasına canlarını verdi. Onların geride bıraktıklarına sahip çıkmak ise hepimizin görevi. Bu anlamda, minik öğrencilerimizin bu tutumunun herkese örnek olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Araç sürücüsü Orhan Çevik ise öğrencilerin aldığı kararın kendisini çok duygulandırdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Çocuklarımız kendi ceplerindeki simit paralarını veya öğlen yiyecekleri yemek parasının yarısını kendi aralarında toplayarak şehit ailelerine çam sakızı çoban armağanı bir miktar para bağışlamak istedi. İçlerinden birisi beni çok duygulandırdı. Bir öğrencimiz geldi. 'Şoför amca benim bugün sadece 1 liram var. Bunu versem olur mu?' deyince gerçekten gözyaşlarımı tutamadım. Bu gençlik böyle olduğu müddetçe, bu duygular böyle devam ettiği müddetçe Türk milletini, dünya toplanıp gelse kesinlikle yıkamayacaktır."

Öğrenciler adına konuşan 5. sınıf öğrencisi Ramazan Çavdar da şehit ailelerini haberlerde izlediklerini ve çok üzüldüklerini vurgulayarak, "Bizim için canını ortaya koyan, gece gündüz demeden görevde olan ve nöbet tutan şehitlerimizin ailelerine yardım etmek amacıyla böyle bir karar aldık." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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