Yunak'ta ihtiyaç sahibi ailelere alışveriş yardım kartı dağıtıldı
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Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye, Konya, Yunak, Güncel

Yunak'ta ihtiyaç sahibi ailelere alışveriş yardım kartı dağıtıldı

Konya'nın Yunak ilçesinde, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere hazırlanan alışveriş yardım kartları ihtiyaç sahiplerine dağıtılmaya başlandı.

21.04.2020 13:48 | Son Güncelleme: 21.04.2020 13:48
Yunak'ta ihtiyaç sahibi ailelere alışveriş yardım kartı dağıtıldı

Konya'nın Yunak ilçesinde, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere hazırlanan alışveriş yardım kartları ihtiyaç sahiplerine dağıtılmaya başlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Yunak İlçe Müftülüğüne gönderilen 200 adet alışveriş kartı ilçe genelindeki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

Yunak İlçe Müftülüğünün yardıma muhtaç aileler için "Vakit Türkiye İçin İyilik Vakti: Beklenen Sensin" sloganıyla başlattığı kampanya ile mahallelerde bulunan camii imam hatipleri tarafından yardıma muhtaç aileler yerinde tespit edilip yapılan değerlendirme sonucunda ihtiyaç sahibi ailelere "Alışveriş Kartı" veriliyor. Aileler de 200 lira limitli sosyal kartlarla belirlenen marketlerden alışveriş yapabiliyor.

Yunak İlçe Müftüsü Yusuf Bektaş, ilçedeki tüm ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için tespitlerin devam ettiğini kaydederek, amaçlarının ilçedeki tüm muhtaçlara ulaşmak olduğunu söyledi.

Vatandaşa ulaşılırken onları rencide etmekten uzak durduklarını belirten Bektaş, ülkelerin ekonomisini ve toplumu maddi, manevi olumsuz etkileyen salgın sürecinde, vatandaşların yanında yer almayı ve umut olabilmeyi hedeflediklerini aktardı.

Bektaş, "Bütün bu gayretlerimizin gayesi, paylaşmaya ve şükretmeye en çok değer verdiğimiz bu ayda mübarek Ramazan ayında insanlığın kimsesi olabilmek ve içtenlikle yaptıkları dualarda yer bularak Allah'ın rızasını kazanabilmektir." diye konuştu.

Kaynak: AA

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