Yunak'ta esnaf tarafından aşure ikramı yapıldı

Konya'nın Yunak ilçesinde Muharrem ayı nedeniyle aşure dağıtıldı.

Konya'nın Yunak ilçesinde Muharrem ayı nedeniyle aşure dağıtıldı.

Yunak ilçesinde esnaf Muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği düzenledi.

Yıldırım Camii önünde düzenlenen etkinlikte, vatandaşlara ve bölge halkına yaklaşık 200 kase aşure ikram edildi.

Aşure dağıtımı, kılınan namaz, okunan mevlit ve edilen duaların ardından cami çıkışında 100. Yıl Çarşı esnafı tarafından yapıldı.

Aşure dağıtımına büyük ilgi gösteren Yunak halkını kurulan stantta karşılayan esnaf, birlik ve beraberlik adına böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirttiler.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Uysal