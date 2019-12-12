Yunak'ta Ebru atölyesi açıldı

12.12.2019 12:32 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:37

Konya'nın Yunak ilçesinde "Öğretmen Kültür ve Sanat Atölyesi" projesi kapsamında Ebru Atölyesi açılışı yapıldı.



Yunak Anadolu İmam Hatip Lisesinde açılan Ebru Atölyesinde ilk etapta 17 öğretmen 6 hafta boyunca kurs alacak. Tüm öğretmenlere açık olan kurs, daha sonra öğrencilere de verilecek. Yunak Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü İsmail Hakkı Özkan tarafından verilecek olan kurslarda, Yunak'ta görev yapan öğretmen ve öğrencilerin sosyal hayatlarına katkı sunması planlanıyor. Ebru Atölyesinin açılış kurdelesi Yunak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut ve Yunak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut İşcan tarafından kesildi.



Açılış programına Yunak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut İşcan, okul müdürleri, kursiyer öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - KONYA

Kaynak: İHA