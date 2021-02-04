Yunak'ta "Dünya Kanser Günü" etkinliği düzenlendi

Konya'nın Yunak ilçesinde kadınlara yönelik rahim ağzı kanseri farkındalık etkinliği düzenlendi.

Yeni tip koronavirüs salgını ve kısıtlamalar nedeniyle sosyal medya üzerinden yapılan etkinlikte, Yunak Toplum Sağlığı Merkezinde görevli ebe Münevver Duran ile hemşire Mehmet Fatih Karagöz ve Doktor Alper Seven de rahim ağzı kanseri ile ilgili sosyal medya üzerinden vatandaşları bilgilendirdi.

Amaçlarının vatandaşları kanser konusunda bilinçlendirmek ve farkındalık düzeyini arttırmak olduğuna dikkat çeken Duran, dünyada her 6 ölümden, ülkemizde ise her 5 ölümden birinin kanser hastalığına bağlı olarak meydana geldiğini kaydetti.

Özellikle rahim ağzı kanserinin önlenebilir bir kanser türü olduğunu belirten Duran, şunları kaydetti:

"Tarama ve erken teşhis ile rahim ağzı kanseri tedavisi yüzde 85 oranında önlenebiliyor. Bu bağlamda düzenli olarak yapılan kanser taramaları büyük önem taşıyor. Bizler kanserden korunmayı sağlayabilirsek, erken teşhis konusunda da bilinçli olup zamanında taramalarımızı yaptırabilirsek büyük oranda kanserden korunmuş oluruz. Vatandaşlarımızdan kanser erken teşhis ve taramalar konusunda her daim bilinçli olmalarını ve ulaşabildiği her kişiye bunun önemini anlatmalarını bekliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Uysal