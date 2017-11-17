Yunak'ta Bin Adet Fidan Toprakla Buluşturuldu

Konya'nın Yunak ilçesinde "Yunak için yeşil adımlar" projesi kapsamında Öğretmenler Hatıra Ormanı için bin adet fidan toprakla buluşturuldu.



"Yunak için yeşil adımlar" projesi Yunak ilçesinde Orman İşletme Şefliği ve Yunak İlçe Tarım Müdürlüğünün destekleriyle, Yunak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirildi. Proje kapsamında Öğretmen Hatıra Ormanı için dağlık alana bin adet fidan dikimi gerçekleştirildi.



Düzenlenen ağaç dikme etkinliğine Yunak Kaymakamı Fatih Cıdıroğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü A. Barbaros Topaloğlu, Orman İşletme Şefi Hasan Kilivar, Yunak İlçe Tarım Müdürü, Hüseyin Nergiz, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı. - KONYA