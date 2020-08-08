Yunak'ta bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı
Yunak'ta polis ekipleri, bahçesinde Hint keneviri yetiştiren bir kişiyi gözaltına aldı.
08.08.2020 12:15 | Son Güncelleme: 08.08.2020 13:20
Yunak'ta polis ekipleri, bahçesinde Hint keneviri yetiştiren bir kişiyi gözaltına aldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Fatih Mahallesi'nde uyuşturucu madde elde etmek için Hint keneviri ektiği tespit edilen Ö.E'nin (34) evine operasyon düzenlendi.
Operasyonda ev ve bahçede yapılan aramada, 6 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Gözaltına alınan Ö.E'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA