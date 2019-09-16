Yunak'ta asayiş uygulaması

16.09.2019 15:12

Yunak'ta yapılan asayiş uygulamasında bir ruhsatsız silah ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri Yunak Üstgeçit Köprülü Kavşağı civarında uygulama yaptı.

Şüphelendikleri otomobil sürücüsü G.O'yu (1979) durduran polis ekipleri yaptıkları araç ve üst aramasında bir ruhsatsız silah ve 52 fişek ele geçirdi.

Gözaltına alınan G.O, polis merkezindeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA