Yunak'ta 7 Yaşındaki yetim Nehir'in tablet ihtiyacını iş insanı karşıladı

Konya'nın Yunak ilçesinde yaşayan 7 yaşındaki yetim Feride Nehir Seçkin'in ihtiyacına, hayırsever iş insanı sesiz kalmadı, istediği tableti alarak kendisine hediye etti.

Konya'nın Yunak ilçesinde yaşayan 7 yaşındaki yetim Feride Nehir Seçkin'in ihtiyacına, hayırsever iş insanı sesiz kalmadı, istediği tableti alarak kendisine hediye etti.

Yunak ilçesi Kıllar Mahallesi'nde babasını kaybettikten sonra dedesi ve ninesi ile birlikte yaşayan Feride Nehir Seçkin, çok istediği ama dedesinin maddi durumu uygun olmadığı alamadıkları tablet için dedesi Yusuf Seçkin aracılığı ile sosyal medyada paylaşım yaparak hayırseverlerden yardım istedi.

Küçük Nehir'in isteğine duyarsız kalamayan iş insanı Sinan Alçı, Feride Nehir'in istediği tableti alarak kendisine hediye etti.

Kendisine gönderilen tabletini alan küçük Nehir, çok mutlu olurken, "Sizlere çok teşekkür ederim. Uzun zamandır almak istiyorduk ama bir türlü alamıyorduk. Şimdi tablete sahip oldum. Çok mutluyum." dedi.

Feride Nehir Seçkin'in dedesi Yusuf Seçkin de iş insanına ve aracı olanlara teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Uysal