Yunak'ta 7 Yaşındaki yetim Nehir'in tablet ihtiyacını iş insanı karşıladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yunak'ta 7 Yaşındaki yetim Nehir'in tablet ihtiyacını iş insanı karşıladı

Yunak'ta 7 Yaşındaki yetim Nehir'in tablet ihtiyacını iş insanı karşıladı
Anadolu Ajansı / Abdulkadir Uysal - Haberler | Güncel

Konya'nın Yunak ilçesinde yaşayan 7 yaşındaki yetim Feride Nehir Seçkin'in ihtiyacına, hayırsever iş insanı sesiz kalmadı, istediği tableti alarak kendisine hediye etti.

Konya'nın Yunak ilçesinde yaşayan 7 yaşındaki yetim Feride Nehir Seçkin'in ihtiyacına, hayırsever iş insanı sesiz kalmadı, istediği tableti alarak kendisine hediye etti.

Yunak ilçesi Kıllar Mahallesi'nde babasını kaybettikten sonra dedesi ve ninesi ile birlikte yaşayan Feride Nehir Seçkin, çok istediği ama dedesinin maddi durumu uygun olmadığı alamadıkları tablet için dedesi Yusuf Seçkin aracılığı ile sosyal medyada paylaşım yaparak hayırseverlerden yardım istedi.

Küçük Nehir'in isteğine duyarsız kalamayan iş insanı Sinan Alçı, Feride Nehir'in istediği tableti alarak kendisine hediye etti.

Kendisine gönderilen tabletini alan küçük Nehir, çok mutlu olurken, "Sizlere çok teşekkür ederim. Uzun zamandır almak istiyorduk ama bir türlü alamıyorduk. Şimdi tablete sahip oldum. Çok mutluyum." dedi.

Feride Nehir Seçkin'in dedesi Yusuf Seçkin de iş insanına ve aracı olanlara teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Uysal

Kuzenini öldürüp, yengesini yaralayan zanlı: İmalı bakıştıklarını fark ettim, ilişkileri vardı
Kuzenini öldürüp, yengesini yaralayan zanlı: İmalı bakıştıklarını fark ettim, ilişkileri vardı
Kuzeninin öldürüp yengesini yaralayan caniden kan donduran sözler: Bu alemde kral benim
Kuzeninin öldürüp yengesini yaralayan caniden kan donduran sözler: Bu alemde kral benim
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mustafa Şentop Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Feyza Aktan Burak Sergen Aleyna Tilki Acun Ilıcalı
Spor Salih Uçan Burak Yılmaz Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yunak'ta 7 Yaşındaki yetim Nehir'in tablet ihtiyacını iş insanı karşıladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 10:17:49. #1.15#

title