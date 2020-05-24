Yunak'ta 65 yaş üstü kişiler izinde bayramlaştı Konya'nın Yunak ilçesinde, Ramazan Bayramının birinci gününde 65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkarak bayramlaştı, güzel havanın tadını çıkardı.

Konya'nın Yunak ilçesinde, Ramazan Bayramının birinci gününde 65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkarak bayramlaştı, güzel havanın tadını çıkardı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü vatandaşlar verilen izinle sokağa çıkabildi. Bayramın birinci günü saat 14.00 -20.00 arası sokağa çıkmalarına müsaade edilen 65 yaş üstü vatandaşlar, Yunak çarşı meydanındaki park kenarında, sosyal mesafeye uygun bir şekilde bir araya gelerek bayramlaştı ve güzel havanın tadını çıkardı. - KONYA

Kaynak: İHA