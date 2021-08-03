Yunak'ta 250 milyon liraya mal olacak kara yolu yatırımı için çalışmalara başlandı
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Yunak'ta 250 milyon liraya mal olacak kara yolu yatırımı için çalışmalara başlandı

Yunak'ta 250 milyon liraya mal olacak kara yolu yatırımı için çalışmalara başlandı
Anadolu Ajansı / Abdulkadir Uysal - Haberler | Güncel

Konya'nın Yunak ilçesine kurulacak taş ocağı üretim şantiyesi için alan çalışmalarına başlandı.

Konya'nın Yunak ilçesine kurulacak taş ocağı üretim şantiyesi için alan çalışmalarına başlandı.

Bu yıl yapımına başlanacak ve 2024 yılında tamamlanması planlanan 250 milyon lira maliyetli Ankara-İzmir kara yolunun, Yunak-Emirdağ bağlantı yolu için Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapımı üstlenen taş ocağı üretim şantiyesi için alan çalışmalarına başlandı.

Yunak Esentepe Mahallesi'nde yer alan 329 dekarlık alanda bulunan 236 ada, 2 parsel hazine arazisine inşa edilecek taş ocağı üretim şantiyesinde, yapılacak yollar için alt yapı malzemesi üretilecek.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, Esentepe Mahallesi'ndeki hazine arazisi yaklaşık 20 yıl önce Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından taş ocağı üretim şantiyesi kaya, kum, çakıl, mıcır, taş ve diğer dolgu malzemelerinin çıkarılması için ruhsatlandırılmıştı.

Bölgede daha önce yapılan araştırma ve analizler, alanda yüksek kaliteli nitelikli rezerv kalitesinin olduğu tespit edilmişti.??????????????

Yunak'ta 250 milyon liraya mal olacak kara yolu yatırımı için çalışmalara başlandı
Yunak'ta 250 milyon liraya mal olacak kara yolu yatırımı için çalışmalara başlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Uysal

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