Yunak Kaymakamı Murat Karahan, göreve başladı

KONYA (AA) - Konya'nın Yunak ilçesine atanan Kaymakam Murat Karahan, görevine başladı.

Karahan, yaptığı açıklamada, "Yunak küçük ve şirin bir ilçe. İnşallah burada hayırlı hizmetler yaparız. Devletimiz bizleri buraya hizmet etmemiz için gönderdi. Allah bana burada en güzel hizmetleri yapmayı nasip eder inşallah." ifadesini kullandı.