Yunak Kaymakamı Akbulut başarılı sağlık görevlilerini ödüllendirdi

18.12.2019 15:02 | Son Güncelleme: 18.12.2019 15:02

Yunak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, Yunak'ta görev yapan 4 sağlık görevlisini başarı çalışmaları nedeniyle teşekkür belgesiyle ödüllendirdi.

Yunak ilçesinde, görevinin ifasında gösterdiği gayret ve çalışmalarında hizmetlerin daha etkin ve kalitesini yükseltmesinde örnek ve özverili çalışmalar gösteren Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) personeline Kaymakam Akbulut tarafından başarı ve teşekkür belgesi verildi.

Kaymakamlıkta düzenlenen belge takdim töreninde konuşan Akbulut, "Toplum Sağlığı Merkezi çalışanlarımız, gayreti, ciddiyeti ve vatandaşımıza daha düzenli hizmet verme çabası ile dikkati çekti. Bu nedenle kendilerini ödüllendirdik. Buradaki amacımız başarılı olan kamu görevlilerimizi moral ve motivasyonlarını daha da yükselterek onları onore etmek ve yaptıkları gayretleri ve çabalarını taktir etmek. Bu aynı zamanda diğer kamu görevlilerine örnek olmasını temenni etmektir. Bizler sadece onları başarı belgeleriyle ödüllendirmiş oluyoruz ama esas onurlandırmayı Yunaklı vatandaşlarımız yapacaklardır. Onların çabalarını takdir ile karşılayacaklarını umut ediyorum. Ayrıca kendilerini gösterdikleri örnek ve özverili çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum." dedi.

Başarı belgesi ile ödüllendirilen sağlık görevlileri de memnuniyetlerini dile getirerek, Kaymakam Akbulut'a teşekkür etti.

Kaynak: AA