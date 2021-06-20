Yunak İlçemize Sunulacak Hizmetler Değerlendirildi

Yunak Belediye Başkanı Abdullah Emre Demirhan, AK Parti Yunak İlçe Başkanı Cihat Şekeroğlu ve Yunak Muhtarlar Dernek Başkanı Hasan Alphan, Vali Vahdettin Özkan'ı ziyaret ettiler.

Yunak Belediye Başkanı Abdullah Emre Demirhan, AK Parti Yunak İlçe Başkanı Cihat Şekeroğlu ve Yunak Muhtarlar Dernek Başkanı Hasan Alphan, Vali Vahdettin Özkan'ı ziyaret ettiler.

Vali Özkan misafirleri ile yaptığı görüşmede, kamu hizmetlerinin vatandaşlara daha kaliteli, en hızlı şekilde sunulması için yapılacak ortak çalışmaları değerlendirdi.

Kaynak: Habermetre