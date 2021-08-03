Yunak Hacı İzzet Baysal Devlet Hastanesi Başhekimliğine Dr. Gümüş atandı
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Yunak Hacı İzzet Baysal Devlet Hastanesi Başhekimliğine Dr. Gümüş atandı

Yunak Hacı İzzet Baysal Devlet Hastanesi Başhekimliğine Dr. Gümüş atandı
Anadolu Ajansı / Abdulkadir Uysal - Haberler | Güncel

Yunak Hacı İzzet Baysal Devlet Hastanesi Başhekimliğine atanan Dr. Enes Malik Mehmet Gümüş, görevine başladı.

Yunak Hacı İzzet Baysal Devlet Hastanesi Başhekimliğine atanan Dr. Enes Malik Mehmet Gümüş, görevine başladı.

Yunak Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Hikmet Akbulut'un tayininin çıkmasıyla boşalan başhekimlik görevine Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi başhekim yardımcılığı görevini yürüten Enes Malik Mehmet Gümüş atandı.

Aksaray ve Konya'da çeşitli hastanelerde acil servis sorumlu hekimi olarak 14 yıl görev yaptığı öğrenilen Gümüş, yeni görev yerinde çalışan yöneticilere ve her kademedeki çalışanlara emekleri için teşekkür etti.

Gümüş, devraldığı görevi en iyi şekilde yerine getireceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Devraldığım bu görevle hastanemizde, çalışanlarımızla bugüne kadar olduğu gibi halkımıza en kaliteli sağlık hizmeti sağlamanın gayreti içinde olacağız. Salgın sürecinde yoğun bir çalışma temposu içinde olan sağlık personelimizin verdiği hizmetin önemi halkımız tarafından da görülmekte ve anlaşılmaktadır. Tüm sağlık çalışanlarımız ve yönetim kadrosuyla büyük bir aile olarak çalışmaya devam edeceğiz."

Gümüş, sağlık hizmeti konusunda yerine getirilecek bütün proje ve çalışmalarda, Yunak halkının yararına adımların atılmasında gerekli çabayı göstereceğini sözlerine ekledi.

Yunak Hacı İzzet Baysal Devlet Hastanesi Başhekimliğine Dr. Gümüş atandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Uysal

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