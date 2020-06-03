Yunak'da kan bağışı kampanyası düzenledi Konya'nın Yunak ilçesinde Türk Kızılay Konya Şubesince, kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Konya'nın Yunak ilçesinde Türk Kızılay Konya Şubesince, kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla kan stoklarında büyük oranda azalma görülmesiyle birlikte Türk Kızılay, bir çok il ve ilçede olduğu gibi Yunak'ta da kan bağışı kampanyası düzenledi.

Yunak Kaymakamlığı ile Kızılay Konya Şubesi'nin ortaklaşa düzenlediği kan bağışı kampanyasına çok sayıda vatandaş katıldı.

Kampanyaya büyük ilgi gösteren vatandaşlar, sosyal mesafe kurallarına riayet ederek stantlarda kan bağışında bulundu. 2 gündür devam eden kan bağışı kapsamında şu ana kadar 90 kişinin bağışçı olduğu aktarıldı.

Yunak Atatürk İlkokulu'nda düzenlenen etkinlik çerçevesinde kısa sürede 90 ünite kan bağışı alındığını belirten Kızılay görevlisi Dr. Muhammet Fatih Düzyol, "Kovid-19 salgınından dolayı azalan kan stoklarımızı bir nebze olsun artırabilmek için yoğun çalışmalar yürütmekteyiz. Yunak halkına göstermiş oldukları teveccühten dolayı şükran borçluyuz. Bugüne kadar yaklaşık 90 ünite kan bağışında bulundular ve kendilerine teşekkür ediyoruz." dedi.

Yunak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut ise "Sağlıklı 18-65 yaş arası vatandaşlarımız Kızılay'a gelip kan bağışında bulunabilir. İnsanlara umut oluyoruz. Bir ünite kanın bir insanın hayatını kurtardığını belirtmek isterim. Bu konuda vatandaşlarımızın hassasiyet göstermesini diliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA