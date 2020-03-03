Yunak'da "Kağıt Sanatları Atölyesi" açıldı

03.03.2020 20:10 | Son Güncelleme: 03.03.2020 20:10

Yunak Kaymakamlığınca kurulan "Kağıt Sanatları Atölyesi" düzenlenen törenle açıldı.

Kaymakam Mehmet Erdem Akbulut, açılışta yaptığı konuşmada, Anadolu İmam Hatip Lisesinde hizmet verecek atölyede, kağıtla oluşturulabilecek tasarım ve çalışmaların yapılmasını öğrenen öğretmenlere, hayal gücü, hafıza, geliştirme ve el becerisi kazanımları konusunda farkındalık oluşturulacağını söyledi.

Yunak'taki kültür ve sanat faaliyetlerinin artırılmasını hedeflediklerini belirten Akbulut, "Haftada bir gün 17 kursiyer öğretmene yaklaşık iki ay eğitim verildikten sonra kurslarda başarılı olan öğretmenler ilçe genelindeki okullarda açılacak kurslarda öğrencilere eğitim verecek. İlçenin kültürel ve sanatsal anlamda da ilerlemesi için çalışmalar yapıyoruz. Bu ve buna benzeyen projelerimiz tamamlandığında ben inanıyorum ki ilçenin sosyal ve kültürel düzeyine önemli katkı sunacak." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Akbulut ve beraberindekiler atölyenin açılışını gerçekleştirdi.

Törene, Kaymakam Akbulut'un yanı sıra Belediye Başkan Vekili Bekir Coşkun, Yunak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut İşcan, AK Parti Yunak İlçe Başkanı Tahir Kuru, daire ve kurum amirleri ile diğer davetliler katıldı.

Kaynak: AA