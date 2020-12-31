Yunak Belediyesi 15 dönüme kurulu güneş enerjisi santralinde elektrik üretiyor

Yunak Belediyesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile ortaklaşa yürüttüğü Güneş Enerjisi Santrali (GES) Projesi kapsamında 1 megawatt gücünde güneş enerjisi santraliyle elektrik üretmeye başladı.

Yunak Belediyesi, ilçeye bağlı Ayrıtepe Mahallesi Ova Mevkisi'nde 15 bin metre karelik alanda 2 bin 912 panel kullanarak oluşturduğu GES'te elektrik enerjisi üretiyor.

Güneş enerjisinden faydalanmak için arazinin güney yamacına kurulan santralde üretilen enerjiden Belediyeye yıllık yaklaşık 250 bin dolar gelir sağlanacak.

Belediye tarafından hazırlanan 6 milyon liralık proje kapsamında, ilçe genelinde 2000 konutun elektrik ihtiyacı karşılanacak.

Yunak Belediye Başkanı Abdullah Emre Demirhan, AA muhabirine, 31 Mart seçiminde vatandaşlara söz verdikleri projeleri tek tek yerine getirmek için çalıştıklarını söyledi.

Söz verdikleri projeler içerisinde GES'in çok önemli olduğunu anlatan Demirhan, şöyle konuştu:

"Seçim öncesinde söz verdiğimiz bu projemizi gerçekleştirdik. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile ortak yürüttüğümüz çalışmayla 1 megavatlık güneş enerjisi projesini gerçekleştirdik. 45 gün önce çalışmalarına başladığımız projemiz tamamlanarak, teslim edildi. Şu an enerji vereceğiz. Bunun Yunak Belediyesine maddi olarak katkısı oldukça fazla. Proje kapsamında bize desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem beye teşekkür ederiz. Ova Mevkisi'nde yaptıkları güneş panelleriyle çevreye zarar vermeyen enerji üretiyoruz. Enerji kaynaklarının daha etkin bir şekilde kullanılması hedefiyle söz konusu projelerin devamlarını getireceğiz. İlerleyen yıllarda rüzgar enerjisinden elektrik üretimi projesini hayata geçirmeyi hedefliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Uysal