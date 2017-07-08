Yün ve Pamuk Yorganlar Gelin Kızların Çeyizlerini Süslüyor

El emeği göz nuru ile yapılan pamuk ve yün yorganlar, evlenecek genç kızların çeyizlerini süslüyor.



Dörtyol ilçesinde 20 yıldır yorgancılık yapan Fahri Usta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eskiden sokak sokak gezerek yorgan sırıyan hallaçların artık tarihe karıştığını belirtti.



Bu mesleğin sıkıntılı yanlarından birinin de geriden yetişen yeni nesil usta olmadığının altını çizen Usta, şöyle konuştu:



"Biz eskiden malzemelerimizi alarak sokak sokak gezer, pamuk atar yorgan sırırdık. Şimdi bu işler kalmadı. Benim gibi birkaç kenar semtte bir iki yorgancı kaldı. Onlar da son dönemde yeniden artan pamuk ve yün yorgan sırıma işi ile ayakta kalmaktadırlar. Genç kızlarımızın çeyizlerinde bulunmasını istedikleri ve atalarından gördükleri bu süreci devam ettirmeleri nedeniyle mesleğimiz şimdilik ilgi görüyor. İnşallah böyle devam eder."



Tamamen doğal, kaliteli yün ve pamuk kullanılarak yapılan yorganların insan sağlığı açısından da son derece faydalı olduğunu da kaydeden Usta, gelin olacak genç kızların çok fazla tercih ettiğini aktardı.



Dörtyol Kadın Girişimcileri El Sanatları ve Yöresel Ürünleri Destekleme Derneği (DÖKASAY) Başkanı Cemile Özel ise, el emeği göz nuru ile sırınan pamuk ve yün yorganların son yıllarda genç kızların çeyizlerinde olmazsa olmazlar arsında yer aldığını söyledi.



Özellikle fabrika üretimi yorganların artmasına rağmen genç kızların geleneklerinden vazgeçmediğini belirten Özel, "Kızlarımız çeyizlerinde mutlaka sırma yorgan bulunduruyor, bu da bu mesleği icra edenlere bir nevi işlerini devam ettirmede katkı sağlıyor." dedi.



Özel, el yapımı yorganların evlerin dolaplarında naftalin ile uzun süre sağlıklı olarak saklandığını da sözlerine ekledi.