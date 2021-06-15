Yumurtaya alerjim var, inaktif COVID-19 aşısı olabilir miyim?
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Yumurtaya alerjim var, inaktif COVID-19 aşısı olabilir miyim?

Yumurtaya alerjim var, inaktif COVID-19 aşısı olabilir miyim?
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Koronavirüs'le mücadele devam ederken Coivd aşısı hakkında detaylar merak ediliyor. Bu konuda merak edilen konuların başında "COVID-19 geçirdim, yine de aşı yaptırmalı mıyım" sorusu yer aldı. Peki, Yumurtaya alerjim var, inaktif COVID-19 aşısı olabilir miyim?

Pandemi sürecinde aşılama hızla devam ederken konu hakkında detaylar merak edilmeye başlandı. Covid hakkında araştırma yapanlar COVID-19 geçirdim, yine de aşı yaptırmalı mıyım, konusunu merak etti. İşte, detaylar.

YUMURTAYA ALERJİM VAR, İNAKTİF COVID-19 AŞISI OLABİLİR MİYİM?

Aşının üretim sürecinde yumurta kullanılmamaktadır. Bu nedenle yumurta alerjisi olan kişilere inaktif COVID-19 aşısı uygulanabilir.

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