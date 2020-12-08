Yumurtatepe'ye bölge parkı ve sağlıklı yaşam merkezi yapılacak

Sivas'ta Emek Mahallesi Yumurtatepe'de bulunan 55 bin dönümlük araziye, bölge parkı ve sağlıklı yaşam merkezi yapılacak.

Sivas'ta Emek Mahallesi Yumurtatepe'de bulunan 55 bin dönümlük araziye, bölge parkı ve sağlıklı yaşam merkezi yapılacak.

Belediyeden yapılan açıklamada, yapımına başlanan Yumurtatepe Bölge Parkı inşaat alanında inceleme yapan Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Bilgin, 55 bin dönüm üzerine yapılan bölge parkının Tuzlugöl, Emek, Diriliş, Esentepe, İstiklal, Meraküm Mahallesi ile Sivas'ın batı bölgesine hizmet vereğini belirtti.

Projenin 2021 yılının sonlarına doğru açılacağını aktaran Bilgin, "55 bin metrekare alandan oluşan bölge parkımızın içerisinde restoran, 6 farklı çocuk oyun alanı, futbol, basketbol, voleybol sahaları, egzersiz aletleri, spor alanları, seyir terasları, süs havuzları yer alacak." ifadelerini kullandı.

Sivas'ın her bölgesine eşit hizmet götüreceklerini vurgulayan Bilgin, şunları kaydetti:

"Allah'a şükürler olsun ki geldiğimiz günden bugüne kadar bu anlayış ile yolumuza devam ediyoruz. Sivas'ı yemyeşil yapacağız. Sadece bölge parkları, millet bahçeleri yapmıyoruz. Şehrimizin ana caddeleri ana arterlerini de ağaçlandırarak yemyeşil bir Sivas'ı hep birlikte inşa edeceğiz."

İstiklal Mahallesi Muhtarı Cemalettin Arslan ile Tuzlugöl Mahalle Muhtarı Mesut Erbaş'da mahallelerine yapılan park için Bilgin'e teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya