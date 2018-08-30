Yumurtasız Nefis Poğaça Tarifi ??

Aniden geleceğini haber veren misafire ne yapılır? Tabii ki de bekleme sorunu olmayan, evde yumurta yokken bile yapılan dertsiz tasasız aynı zamanda Mayasız Yumurtasız Poğaça yapılır. Peynirli iç dolgusu ile damaklarınızı şenlendirecek bu poğaçayı sabah kahvaltılarına, ikindi çayına, davet sofralarına, özel günlere kolaylıkla yapabilirsiniz. Dışı susamla kaplanan mayasız yumurtasız poğaçayı yapmak için mutfakta çok çok zaman geçirmenize de gerek yok. Kolaylığı ile gönlünüzü kazanacak, lezzeti ile dillere destan olacak yumuşacık poğaçamızı sizlerde defterlerinizde bulundurmalı, evlerinizde mutlaka denemelisiniz. Çayın en güzel eşlikçisi Mayasız Yumurtasız Poğaça nasıl yapılır? tarifini görmek için videomuzu izlemeyi ve evlerinizde denemeyi unutmayın. Deneyeceklere şimdiden afiyetler olsun. : )