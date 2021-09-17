Yumurtanın tazeliğini saptamak için 55 yıllık ustadan görülmemiş 'dönme' yöntemi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yumurtanın tazeliğini saptamak için 55 yıllık ustadan görülmemiş 'dönme' yöntemi

İhlas Haber Ajansı / Halit Arslan - Haberler | Genel

Yumurtanın tazeliğini saptamak için 55 yıllık ustadan görülmemiş 'dönme' yöntemi Üst üste tutulan 3 yumurtadan ortadaki yumurta dönerse taze olduğu anlaşılıyor 55 yıldır tavuk yetiştiriciliği yapan 'yumurta ustası' Cahit Şahin, yumurtanın taze olup olmadığını test etmek için görülmemiş bir...

Yumurtanın tazeliğini saptamak için 55 yıllık ustadan görülmemiş 'dönme' yöntemi

Üst üste tutulan 3 yumurtadan ortadaki yumurta dönerse taze olduğu anlaşılıyor

İSTANBUL - 55 yıldır tavuk yetiştiriciliği yapan 'yumurta ustası' Cahit Şahin, yumurtanın taze olup olmadığını test etmek için görülmemiş bir yöntem kullanıyor. Şahin, avucunun içine alıp üst üste tuttuğu 3 yumurtadan ortadakinin döndüğünü ve bu şekilde yumurtanın taze olduğunun anlaşıldığını belirtiyor. Bu yöntemin yumurtayı sallamaktan daha etkili olduğunu savunan Şahin'e göre dönmeyen yumurtanın tazeliğinden şüphe etmek gerekiyor.

10 yaşında başladığı tavuk yetiştiriciliği ve yumurta işinde 55 yıldır emek veren Cahit Şahin, yumurtanın tazeliğini anlamak için daha önce görülmemiş bir yöntem kullanıyor. Şahin'in avucunun içine aldığı ve üst üste tuttuğu 3 yumurtadan ortadaki, en üstteki yumurtayı değdirdiğinde dönüyor. Şahin dönen yumurtanın bu şekilde taze olduğunun anlaşıldığını belirtiyor. Şahin, bu yöntem kullanıldığında eğer yumurta dönmezse yumurtanın tazeliğinden şüphe etmek gerektiğini belirtiyor. Bu yöntemi yıllardır kullandığını söyleyen Şahin aynı zamanda yumurtayı sallama yönteminden daha iyi bir yöntem olduğunu savunuyor.

"Ortadaki yumurta eğer dönerse o yumurta yüzde yüz tazedir"

Yumurta ustası Cahit Şahin, "Bir yumurtanın taze olup olmadığını şöyle anlıyoruz. Üç tane yumurta alıyoruz elimizin içerisine. Üst üste koyuyoruz yumurtaları. Orta merkezdeki yumurta eğer dönerse o yumurta yüzde yüz tazedir. Eğer dönmüyorsa yüzde yüz bayattır. Bayat yumurta yediğinde çok zehirlenen oluyor. Örneğin alerji yapar, yüz kısımlarında sivilce yapar, çocuklara mesela vücutta komple sivilce gibi alerji yapar yumurta.

Marketlerde satılıyor ama marketlerde koli içerisinde açamıyorsun. Örneğin evine aldın bir koli götürdün. Götürdükten sonra evinde açtın üç yumurtayı evinde test yapman gerekiyor. Test yaptın yumurtalar dönmedi. Bunu götürüp markete geri vermen gerekiyor. İade etmen gerekiyor. Çünkü bu yumurta taze değil. Bile bile sağlığını tehlikeye atmanın da bir anlamı yok. Çoluğumuz çocuğumuz var. Eğer taze yumurta yiyeceksen yüzde doksan dokuz bu testi yapacaksın. Üç tane yumurtayı avucunun içerisine alacaksın. Orta merkezdeki yumurta gerçekten dönüyorsa gözünü kapat gel. Bütün günahı bana aittir" dedi.

Yöntemi yeni öğrenen Edibe Çayır, "Önceden yumurta aldığımızda taze olup olmadığını bilmiyorduk. Şimdi detaylarını öğrendik. Dönerse taze olduğunu anlıyoruz" dedi.

Yumurtanın tazeliğini saptamak için 55 yıllık ustadan görülmemiş 'dönme' yöntemi

Yumurtanın tazeliğini saptamak için 55 yıllık ustadan görülmemiş 'dönme' yöntemi

Yumurtanın tazeliğini saptamak için 55 yıllık ustadan görülmemiş 'dönme' yöntemi

Yumurtanın tazeliğini saptamak için 55 yıllık ustadan görülmemiş 'dönme' yöntemi
İhlas Haber Ajansı / Halit Arslan - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Cansu Dere Amelia Hamlin
Spor Fatih Terim Burak Elmas Nihat Özdemir Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Kemal Kılıçdaroğlu Hava Durumu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Yumurtanın tazeliğini saptamak için 55 yıllık ustadan görülmemiş 'dönme' yöntemi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 12:04:04. #1.11#