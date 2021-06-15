Yumurtalık Ziraat Odası Başkanı Tarık Yılmaz'da çiftçilere destekleme uyarısı
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Yumurtalık Ziraat Odası Başkanı Tarık Yılmaz'da çiftçilere destekleme uyarısı

Yumurtalık Ziraat Odası Başkanı Tarık Yılmaz'da çiftçilere destekleme uyarısı
Anadolu Ajansı / Abdul Halim Öztoprak - Haberler | Güncel

Yumurtalık Ziraat Odası Başkanı Tarık Yılmaz, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgeli çiftçilerin, destekleme konusunda mağduriyet yaşamaması için 30 Haziran'a kadar dosyalarını odaya teslim etmelerini istedi.

Yumurtalık Ziraat Odası Başkanı Tarık Yılmaz, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgeli çiftçilerin, destekleme konusunda mağduriyet yaşamaması için 30 Haziran'a kadar dosyalarını odaya teslim etmelerini istedi.

Yılmaz, 1700 kayıtlı üretici üyesi bulunan odada şu ana kadar 1500 üreticinin destekleme dosyasını teslim ettiğini belirtti.

Yılmaz, dosyaları teslim etme tarihi olan 30 Haziran'a kadar üreticilerin hazırlıklarını tamamlayıp odaya başvurmalarını aksi halde mağduriyet yaşayacaklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdul Halim Öztoprak

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Yumurtalık Ziraat Odası Başkanı Tarık Yılmaz'da çiftçilere destekleme uyarısı - Haberler
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