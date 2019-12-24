Yumurtalık ve Ceyhan'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

24.12.2019 18:30 | Son Güncelleme: 24.12.2019 18:30

Adana'nın Ceyhan ve Yumurtalık ilçelerinde sağanak nedeniyle tarım arazileri ve bazı yollar sular altında kaldı.

Yumurtalık'ta dün akşamdan bu yana etkili olan yağışlar nedeniyle Kuzupınarı ve Kaldırım Mahallesi'ni ilçeye bağlayan yollar, sular altında kaldığı için ulaşıma kapandı.

İlçede sağanakla yaşanan fırtınadan dolayı bazı evlerin çatıları uçtu, ağaçlar devrildi.

Ceyhan ilçesinde ise sağanak tarım arazilerinin sular altında kalmasına yol açtı. Yetkililer, arazilerdeki zararın sular çekildikten sonra yapılacak tespitle belli olacağını bildirdi.

Kaynak: AA