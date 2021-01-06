Yumurtalık'ta yapılan seyir parkı büyük ilgi görüyor
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Yumurtalık'ta yapılan seyir parkı büyük ilgi görüyor

06.01.2021 13:13 | Son Güncelleme: 06.01.2021 13:16
Yumurtalık'ta yapılan seyir parkı büyük ilgi görüyor

Yumurtalık ilçesinde, Büyükşehir ve Yumurtalık belediyelerinin iş birliği, mahalle muhtarının girişimiyle yaptırılan seyir parkı büyük ilgi görüyor.

Yumurtalık ilçesinde, Büyükşehir ve Yumurtalık belediyelerinin iş birliği, mahalle muhtarının girişimiyle yaptırılan seyir parkı büyük ilgi görüyor.

Ören Mahallesi muhtarı Sema Duran, yaptığı açıklamada, bölgenin sit alanı olması nedeniyle uzun süren bir çabanın ardından park yapılma kararı aldırdığını belirtti.

Yaklaşık 1,5 dönüm alana inşa edilen seyir parkının hayırlı olması temennisinde bulunan Duran, burada vatandaşların güzel vakit geçirebileceğini kaydetti.

Mahalle sakinleri de zaman geçirip hava alabilecekleri bir parka kavuştukları için muhtar Sema Duran'a teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdul Halim Öztoprak

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