Yumurtalık'ta "Sıfır Atık, Mavi Deniz" projesi
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Yumurtalık'ta "Sıfır Atık, Mavi Deniz" projesi

Yumurtalık'ta "Sıfır Atık, Mavi Deniz" projesi kapsamında temizlik çalışması yapıldı.

13.11.2019 14:58 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:58
Yumurtalık'ta

'ta "Sıfır Atık, Mavi Deniz" projesi kapsamında temizlik çalışması yapıldı.

Yumurtalık Kaymakamı Hasan Hüseyin Vural, Belediye Başkanı ve Atatürk Ortaokulu öğrencileri plajda ve Atatürk Parkındaki çöpleri temizledi, yolları süpürdü.

Kaymakam Vural, çevre bilincinin aşılanmasını istediklerini belirtti.

Yumurtalık Turizmi Geliştirme ve Çevreyi Koruma Dernek Başkanı Volkan Tarık Çay da çevreye duyarlı nesiller yetiştirmek istediklerini belirtti.

Kaynak: AA
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