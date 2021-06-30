Yumurtalık'ta robotik kodlama atölyesi açıldı
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Yumurtalık'ta robotik kodlama atölyesi açıldı

Yumurtalık'ta robotik kodlama atölyesi açıldı
Anadolu Ajansı / Abdul Halim Öztoprak - Haberler | Güncel

Yumurtalık ilçesindeki Gölovası Mahallesi'nde bulunan okulda robotik kodlama atölyesi düzenlenen törenle açıldı.

Yumurtalık ilçesindeki Gölovası Mahallesi'nde bulunan okulda robotik kodlama atölyesi düzenlenen törenle açıldı.

Yumurtalık Kaymakamı Hasan Hüseyin Vural, açılışta yaptığı konuşmada, Sanko Holding desteğiyle açılan atölyenin çocukların kendini geliştirmesine büyük katkı sağlayacağını kaydetti.

Açılışa, Belediye Başkan Yardımcısı Aykut Onar, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Abduselam Sevinç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tolga Temir ile Sanko Holding yetkilileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdul Halim Öztoprak

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