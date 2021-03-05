Yumurtalık'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetim yapıldı

Yumurtalık ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler devam ediyor.

İlçe Kaymakamı Hüseyin Vural ile kamu kurum yöneticilerinin katıldığı denetimde ilçede bulunan restoran, fırın, kafe ve gıda maddesi satan iş yerleri denetlendi.

Denetimde esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Vural, maske takma, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyma konularında da uyarılarda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdul Halim Öztoprak