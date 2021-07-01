Yumurtalık'ta kamu çalışanları ve vatandaşlar sahili temizledi
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Yumurtalık'ta kamu çalışanları ve vatandaşlar sahili temizledi

Yumurtalık'ta kamu çalışanları ve vatandaşlar sahili temizledi
Anadolu Ajansı / Abdul Halim Öztoprak - Haberler | Güncel

Yumurtalık ilçesinde Kaymakam Hasan Hüseyin Vural öncülüğünde kamu çalışanları ve vatandaşlar, sahilde temizlik yaptı.

Yumurtalık ilçesinde Kaymakam Hasan Hüseyin Vural öncülüğünde kamu çalışanları ve vatandaşlar, sahilde temizlik yaptı.

Sahile atılan çöpleri toplayarak çöp poşetlerine dolduran grup, topladıkları atıkları belediyeye ait çöp kamyonlarına yükledi.

Kaymakam Vural, denize girmek için bölgeye gelen vatandaşların sahili kendi evleri gibi kabullenip temiz bırakmaları gerektiğini belirterek, vatandaşları, çöplerini çöp bidonlarına atmaları konusunda uyardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdul Halim Öztoprak

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