Yumurtalık'ta kademeli normalleşmeyle sahiller hareketlendi
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Yumurtalık'ta kademeli normalleşmeyle sahiller hareketlendi

Yumurtalık'ta kademeli normalleşmeyle sahiller hareketlendi
Anadolu Ajansı / Abdul Halim Öztoprak - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan kademeli normalleşme dönemi ile Yumurtalık ilçesi sahilinde, hareketlilik yaşandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan kademeli normalleşme dönemi ile Yumurtalık ilçesi sahilinde, hareketlilik yaşandı.

Yumurtalık sahiline gelen vatandaşlar, denize girerek güneşlendi.

Sahilde polis ekipleri vatandaşlara maske ve sosyal mesafe uyarısında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdul Halim Öztoprak

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