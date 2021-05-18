Yumurtalık'ta kademeli normalleşmeyle sahiller hareketlendi
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan kademeli normalleşme dönemi ile Yumurtalık ilçesi sahilinde, hareketlilik yaşandı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan kademeli normalleşme dönemi ile Yumurtalık ilçesi sahilinde, hareketlilik yaşandı.
Yumurtalık sahiline gelen vatandaşlar, denize girerek güneşlendi.
Sahilde polis ekipleri vatandaşlara maske ve sosyal mesafe uyarısında bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdul Halim Öztoprak