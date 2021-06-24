Yumurtalık'ta çiftçilere traktör römorklarına takmaları için reflektör dağıtıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yumurtalık'ta çiftçilere traktör römorklarına takmaları için reflektör dağıtıldı

Yumurtalık'ta çiftçilere traktör römorklarına takmaları için reflektör dağıtıldı
Anadolu Ajansı / Abdul Halim Öztoprak - Haberler | Güncel

Yumurtalık'ta İl ve Yumurtalık İlçe Jandarma Komutanlığı, Yumurtalık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İlçe Ziraat Odası'nca çiftçilere traktör römorklarına takılmak üzere reflektör dağıtıldı.

Yumurtalık'ta İl ve Yumurtalık İlçe Jandarma Komutanlığı, Yumurtalık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İlçe Ziraat Odası'nca çiftçilere traktör römorklarına takılmak üzere reflektör dağıtıldı.

"Görünür olmak için reflektör takın" projesi kapsamında 50 çiftçiye reflektörleri düzenlenen etkinlikle verildi.

Etkinlikte konuşan İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Abduselam Sevinç, bölgede hasat mevsiminin başlaması nedeniyle çiftçilerin traktörleriyle trafik kazalarına karışmalarını engellemek için çiftçilere ücretsiz olarak reflektör verdiklerini belirtti.

Sevinç, trafik kontrollerinde reflektörsüz römorklara ücretsiz reflektör dağıtımına devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

Yumurtalık'ta çiftçilere traktör römorklarına takmaları için reflektör dağıtıldı
Yumurtalık'ta çiftçilere traktör römorklarına takmaları için reflektör dağıtıldı
Yumurtalık'ta çiftçilere traktör römorklarına takmaları için reflektör dağıtıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdul Halim Öztoprak

CHP'li belediye başkanı korku dolu anları anlattı: Saldırıdan beni etrafıma kenetlenen halk korudu
CHP'li belediye başkanı korku dolu anları anlattı: Saldırıdan beni etrafıma kenetlenen halk korudu
Şişli'de asayiş denetimi yapıldı
Şişli'de asayiş denetimi yapıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker Boris Johnson Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Brad Pitt Tolga Yüce Selçuk Tekay Kaan Yıldırım
Spor Metin Oktay Şenol Güneş Burak Yılmaz Çağlar Söyüncü Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yumurtalık'ta çiftçilere traktör römorklarına takmaları için reflektör dağıtıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 12:00:32. #1.14#

title