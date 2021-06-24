Yumurtalık'ta çiftçilere traktör römorklarına takmaları için reflektör dağıtıldı

Yumurtalık'ta İl ve Yumurtalık İlçe Jandarma Komutanlığı, Yumurtalık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İlçe Ziraat Odası'nca çiftçilere traktör römorklarına takılmak üzere reflektör dağıtıldı.