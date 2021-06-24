Yumurtalık'ta çiftçilere traktör römorklarına takmaları için reflektör dağıtıldı
Yumurtalık'ta İl ve Yumurtalık İlçe Jandarma Komutanlığı, Yumurtalık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İlçe Ziraat Odası'nca çiftçilere traktör römorklarına takılmak üzere reflektör dağıtıldı.
Yumurtalık'ta İl ve Yumurtalık İlçe Jandarma Komutanlığı, Yumurtalık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İlçe Ziraat Odası'nca çiftçilere traktör römorklarına takılmak üzere reflektör dağıtıldı.
"Görünür olmak için reflektör takın" projesi kapsamında 50 çiftçiye reflektörleri düzenlenen etkinlikle verildi.
Etkinlikte konuşan İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Abduselam Sevinç, bölgede hasat mevsiminin başlaması nedeniyle çiftçilerin traktörleriyle trafik kazalarına karışmalarını engellemek için çiftçilere ücretsiz olarak reflektör verdiklerini belirtti.
Sevinç, trafik kontrollerinde reflektörsüz römorklara ücretsiz reflektör dağıtımına devam edeceklerini de sözlerine ekledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdul Halim Öztoprak