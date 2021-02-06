Yumurtalık'ta bakla hasadı
06.02.2021 15:15 | Son Güncelleme: 06.02.2021 15:18
Adana'nın Yumurtalık ilçesinde hasadı yapılan bakla, tarlada kilogramı 4 liradan satılıyor.
Adana'nın Yumurtalık ilçesinde hasadı yapılan bakla, tarlada kilogramı 4 liradan satılıyor.
Üretici Mehmet Tangüler, kentte ekili alanlarda bakla hasadının başladığını söyledi.
Tarlasından dekar başına 50 kilogram ürün aldığını dile getiren Tangüler, tarlada 4 lira olan baklanın pazarda 10 liradan alıcı bulduğunu belirtti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdul Halim Öztoprak