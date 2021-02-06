Yumurtalık'ta bakla hasadı
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Yumurtalık'ta bakla hasadı

06.02.2021 15:15 | Son Güncelleme: 06.02.2021 15:18
Yumurtalık'ta bakla hasadı

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde hasadı yapılan bakla, tarlada kilogramı 4 liradan satılıyor.

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde hasadı yapılan bakla, tarlada kilogramı 4 liradan satılıyor.

Üretici Mehmet Tangüler, kentte ekili alanlarda bakla hasadının başladığını söyledi.

Tarlasından dekar başına 50 kilogram ürün aldığını dile getiren Tangüler, tarlada 4 lira olan baklanın pazarda 10 liradan alıcı bulduğunu belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdul Halim Öztoprak

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