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Yumurtalık'ta asayiş ve trafik denetimi yapıldı

AA / Abdul Halim Öztoprak - Haberler | Güncel
Yumurtalık'ta asayiş ve trafik denetimi yapıldı

Yumurtalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.

Yumurtalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçe genelinde son 4 ayda gerçekleştirilen denetimlerde, haklarında yakalama kararı bulunan 26 şüpheli gözaltına alındı.

Denetimlerde 19 ruhsatsız silah ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Trafik denetimlerinde ise 1143 araç sürücüsüne 274 bin 618 lira ceza kesildi.

AA / Abdul Halim Öztoprak - Son Dakika Haberleri
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