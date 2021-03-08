Yumurtalık Kaymakamı Vural, ilçede muz seralarını gezdi

Yumurtalık Kaymakamı Hasan Hüseyin Vural, ilçede muz seralarında incelemelerde bulunarak üreticilerle görüştü.

Vural, beraberinde İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Faruk Ayyıldız ve Yumurtalık Ziraat Odası Başkanı Tarık Yılmaz ile birlikte Ayas Mahallesi'nde muz üreticilerini ziyaret etti.

Kaymakam Vural, inceleme sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada ilçede 700 dekarı kapalı alanda olmak üzere 1200 dekarda muz üretildiğini söyledi.

Yumurtalık'ta yetiştirilen muzun tadı ve aromasının çok farklı olduğunu ifade eden Vural, Ziraat Bankası kanalıyla muz üreticilerine teşvikli kredi imkanı sunulduğunu belirtti.

Yumurtalık Ziraat Odası Başkanı Yılmaz da ilçede muz üretiminin giderek arttığını kaydetti.

İlçede muzun yılın 12 ayı hasadı yapılabildiğini ifade eden Yılmaz, Yumurtalık'ta yetiştirilen muza Makedonya'dan talep geldiğini belirtti.

Yılmaz, ayrıca ilçedeki bir muz üreticisinin yetiştirilen muza 'Ayas Muzu' adı altında tescil belgesi almak için ilgili yerlere başvuruda bulunduğunu da sözlerine ekledi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdul Halim Öztoprak