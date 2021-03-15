Yumurtalık Kaymakamı Vural, fidan üreticilerini ziyaret etti
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Yumurtalık Kaymakamı Vural, fidan üreticilerini ziyaret etti

15.03.2021 11:19 | Son Güncelleme: 15.03.2021 11:27
Yumurtalık Kaymakamı Vural, fidan üreticilerini ziyaret etti

Yumurtalık Kaymakamı Hasan Hüseyin Vural, ilçede avakado, mango ve passiflora fidanı yetiştiricilerini ziyaret ederek fidan seralarını gezdi.

Yumurtalık Kaymakamı Hasan Hüseyin Vural, ilçede avakado, mango ve passiflora fidanı yetiştiricilerini ziyaret ederek fidan seralarını gezdi.

Seralarda inceleme yapan Kaymakam Vural, burada üreticilerle bir süre görüştü.

İlçede son 2 yılda tropikal meyve ekim alanlarının artığını belirten Vural, ilçede mangonun 55 ve avakadonun 211 dekar alanda ekimi yapılarak yetiştirildiğini kaydetti.

Üretici Mutlu Karahan'da fidan yetiştiriciliğinin yanı sıra 16 dönüm alanda avokado bahçesi bulunduğunu söyledi.

Karahan, tropikal meyvelerin pazar sıkıntısı olmadığını ve kazancının iyi olduğunu belirtti.

Kaymakam Vural'ın ziyaretlerine İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Faruk Ayyıldız ve Yumurtalık Ziraat Odası Başkanı Tarık Yılmaz eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdul Halim Öztoprak

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