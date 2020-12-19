Yumurtalık Kaymakamı Vural'dan Kovid-19 salgınına karşı uyarı
19.12.2020 13:27 | Son Güncelleme: 19.12.2020 13:31
Yumurtalık Kaymakamı Hasan Hüseyin Vural, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle vatandaşlara uyarılarda bulunduVural, yaptığı açıklamada, ilçede Kovid-19 salgınına karşı çalışmaların sürdüğünü belirtti.
Yumurtalık Kaymakamı Hasan Hüseyin Vural, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle vatandaşlara uyarılarda bulundu
Vural, yaptığı açıklamada, ilçede Kovid-19 salgınına karşı çalışmaların sürdüğünü belirtti.
Alınan tedbir ve denetimler sonucu ilçede vaka sayısında azalma kaydedildiğini anlatan Vural, vatandaşların kurallara uyması gerektiğini söyledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdul Halim Öztoprak